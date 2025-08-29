Provincia y Banco Nación lanzan créditos por casi $100 mil millones para productores misioneros.

Esta mañana de ayer, se presentó en Casa de Gobierno una operatoria conjunta entre el Gobierno de Misiones y el Banco Nación que permitirá a productores, pymes y distintos sectores agroindustriales acceder a líneas de crédito por un total cercano a los $100 mil millones. El programa incluye un subsidio provincial de entre 7 y 14 puntos porcentuales de la tasa de interés, lo que representa un esfuerzo financiero directo del Estado misionero.

La propuesta apunta a sostener y modernizar la producción en un momento de dificultades económicas. Entre los sectores estratégicos que recibirán impulso se destaca la cadena yerbatera, clave para la economía local, además de la incorporación de maquinaria agrícola, vial y tealera, junto a programas de innovación, transformación digital y proyectos de energía renovable a partir de biomasa.

El convenio reactivará programas que habían estado vigentes hasta junio y ahora vuelven a estar disponibles con un cupo total de $93.000 millones destinados al sector privado. En el caso de la línea de warrant para secaderos y molinos yerbateros, se habilitan créditos de hasta $1.000 millones por empresa, con un plazo de 180 días, destinados a aliviar la situación financiera de la cadena productiva.

También se contemplan préstamos para capital de trabajo, inversiones productivas, certificaciones de calidad y procesos de modernización tecnológica. Con esta medida, la Provincia busca sostener el empleo, dinamizar la actividad y garantizar mayor competitividad a los productores misioneros.