Posadas: suspenden el inicio de la Estudiantina 2025 tras incidentes de violencia

La decisión fue tomada luego de un pedido formal de la Policía de Misiones, que solicitó postergar la celebración tras los hechos de violencia ocurridos días atrás.

19 de septiembre de 2025,

El debut de la Estudiantina 2025 no se realizará este fin de semana en Posadas. La primera noche de desfiles fue suspendida luego de un pedido formal de la Policía de Misiones, que solicitó postergar la celebración tras los hechos de violencia ocurridos días atrás.

La decisión se tomó de manera conjunta entre la Municipalidad de Posadas, el Ministerio de Educación y la fuerza de seguridad provincial. Según indicaron fuentes oficiales, aún restan finalizar los trámites administrativos vinculados a la identificación de los responsables, su notificación y la aplicación de sanciones.

Mientras tanto, los colegios y la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (APES) deberán esperar la definición de la nueva fecha para poder salir a la Costanera.

Las autoridades estiman que el sábado 20 de septiembre se anunciará el día en que finalmente arrancará la fiesta estudiantil más convocante de la capital provincial.

De esta manera, los tradicionales desfiles callejeros tendrán que aguardar hasta que se cumplan las medidas disciplinarias, garantizando así un inicio más seguro y ordenado de la celebración.

