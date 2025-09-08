Posadas realiza su séptima exportación del año y amplía mercados internacionales.

El Puerto de Posadas pondrá en marcha este lunes su séptima operatoria del año, cargando 120 contenedores en el remolcador oceánico Cruz del Sur, consolidando su rol como plataforma clave para la salida de productos misioneros y regionales hacia mercados internacionales.

La operación incluye madera aserrada y pasta celulosa de Arauco, junto a 40 contenedores de madera aserrada y pellets de la firma Acon Timber, de capitales austríacos y planta en Gobernador Virasoro, Corrientes. Además, participan por primera vez dos nuevos aserraderos locales, que enviarán su producción desde la terminal misionera.

También se despacharán 30 contenedores con té de la empresa Finlays Casa Fuentes y otras compañías de la región. Tras la carga, el Cruz del Sur partirá entre miércoles y jueves hacia Zárate, Buenos Aires, para luego derivar la mercadería al puerto de Montevideo y continuar hacia sus destinos finales.

Los productos forestales llegarán a Italia, Kuwait, China, Filipinas, Corea del Sur, Vietnam, India, Malasia y Emiratos Árabes Unidos, mientras que el té misionero se exportará a Estados Unidos y Portugal.

Con esta operación, el Puerto de Posadas consolida el crecimiento de su actividad exportadora, integrando nuevas empresas y ampliando los mercados para la producción misionera y regional.