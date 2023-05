Posadas: pareja de ancianos vive en su auto tras ser desalojados por su hijo y su nuera

Una pareja de ancianos de aproximadamente 70 años, se encuentra viviendo dentro de su automóvil, un Ford “Cierra”, estacionado en la esquina de Luchesi y calle 103, en la Chacra 102 de Posadas. Según indicaron, llegaron a esta situación debido a que su hijo y nuera los desalojaran de la casa en la que vivían.

Por otro lado, el hijo, Marcos A., y la nuera, Evelyn A., contaron que tomaron esta medida porque los ancianos supuestamente tenían en condiciones “inhumanas” a la abuela de Marcos de 93 años.

De acuerdo a los vecinos, la pareja está viviendo adentro del auto hace más o menos 14, 15 días: “están enfermos, de todo están pasando. No tienen que comer, no tienen celular, nada. El señor tiene documentos, pero la señora no”, contó una residente del lugar.

La misma vecina también remarcó que la pareja afectada “tienen los títulos de propiedad, pero la Empresa Binacional Yacyretá (EBY) tiene los títulos de la casa. Fueron a hacer unas compras y cuando regresaron, les dijeron que ya no podían entrar. Todo estaba clausurado, y hasta el día de hoy no pueden ingresar, están incomunicados”, lamentó la mujer.

Posadas: pareja de ancianos fue desalojada por su propio hijo y ahora viven en un auto. Foto: Misiones Cuatro

Los vecinos piden a las autoridades que intervengan, ya que consideran que el conflicto familiar pone en peligro la vida de los ancianos, que actualmente continúan viviendo en el vehículo. Afortunadamente fueron asistidos por los residentes del barrio, quienes les acercaron alimentos y frazadas para amortiguar un poco la terrible situación.