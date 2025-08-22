El Parque del Conocimiento es escenario de la Expo Inclusión y el Congreso Provincial de Empresas y Discapacidad, un evento que reunió a más de 60 empresas, organismos públicos y representantes de la sociedad civil con el objetivo de fortalecer la inclusión laboral, educativa y social de personas con discapacidad.

Bajo el lema «Discapacidad y Empresas: Por el Camino de la Inclusión», la jornada ofreció un espacio de contacto directo entre empleadores y personas con discapacidad, con propuestas que incluyeron feria de empleo, talleres, charlas sobre negocios inclusivos, exposición de materiales en braille y presentación de programas municipales.

La iniciativa, organizada por la Municipalidad de Posadas en articulación con instituciones provinciales, nacionales y el sector privado, se consolidó como una plataforma para impulsar políticas públicas que garanticen el acceso a un empleo digno en condiciones de igualdad.

Posadas: el Parque del Conocimiento fue sede de la Expo Inclusión.

La apertura contó con una amplia participación de autoridades provinciales y municipales, así como referentes del ámbito empresarial, quienes destacaron el valor de este tipo de encuentros para construir una sociedad más justa y equitativa. La Expo Inclusión se extendió hasta las 17 horas, con entrada libre y gratuita, invitando a toda la comunidad a sumarse al compromiso por una provincia más inclusiva.