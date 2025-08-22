Vía Posadas / Discapacidad

Posadas: el Parque del Conocimiento fue sede de la Expo Inclusión

Más de 60 organizaciones participaron del evento, que promueve oportunidades laborales y programas de acompañamiento en Misiones.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

22 de agosto de 2025,

Posadas: el Parque del Conocimiento fue sede de la Expo Inclusión
Posadas: el Parque del Conocimiento fue sede de la Expo Inclusión.

El Parque del Conocimiento es escenario de la Expo Inclusión y el Congreso Provincial de Empresas y Discapacidad, un evento que reunió a más de 60 empresas, organismos públicos y representantes de la sociedad civil con el objetivo de fortalecer la inclusión laboral, educativa y social de personas con discapacidad.

Bajo el lema «Discapacidad y Empresas: Por el Camino de la Inclusión», la jornada ofreció un espacio de contacto directo entre empleadores y personas con discapacidad, con propuestas que incluyeron feria de empleo, talleres, charlas sobre negocios inclusivos, exposición de materiales en braille y presentación de programas municipales.

La iniciativa, organizada por la Municipalidad de Posadas en articulación con instituciones provinciales, nacionales y el sector privado, se consolidó como una plataforma para impulsar políticas públicas que garanticen el acceso a un empleo digno en condiciones de igualdad.

Posadas: el Parque del Conocimiento fue sede de la Expo Inclusión.
Posadas: el Parque del Conocimiento fue sede de la Expo Inclusión.

La apertura contó con una amplia participación de autoridades provinciales y municipales, así como referentes del ámbito empresarial, quienes destacaron el valor de este tipo de encuentros para construir una sociedad más justa y equitativa. La Expo Inclusión se extendió hasta las 17 horas, con entrada libre y gratuita, invitando a toda la comunidad a sumarse al compromiso por una provincia más inclusiva.

Posadas: el Parque del Conocimiento fue sede de la Expo Inclusión.
Posadas: el Parque del Conocimiento fue sede de la Expo Inclusión.

Temas Relacionados

MÁS DE Discapacidad
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS