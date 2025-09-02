Posadas: el aeropuerto internacional recibió certificación oficial de seguridad aérea.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) formalizó la certificación del Aeropuerto Internacional de Posadas mediante la Resolución 594/2025, tras un proceso de evaluación que incluyó infraestructura, servicios y procedimientos.

La acreditación confirma que la terminal aérea cumple con los requisitos de seguridad operacional y estándares internacionales, lo que la posiciona dentro del listado de aeropuertos reconocidos bajo las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil Parte 139, en línea con las recomendaciones de la OACI.

El Certificado de Aeródromo N.º 009 fue otorgado a la concesionaria Aeropuertos Argentina, que deberá sostener las condiciones establecidas en el Manual de Aeródromo. En tanto, la Dirección General de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios será la encargada de fiscalizar de forma permanente el cumplimiento de estas obligaciones.

Con este reconocimiento, Posadas refuerza su condición de terminal habilitada para operaciones nacionales e internacionales, garantizando mayor seguridad y confiabilidad en sus servicios.