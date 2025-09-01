Posadas: detuvieron a un joven acusado de abuso sexual en Villa Cabello.

Un joven de 18 años fue detenido en la zona oeste de Posadas, acusado de abuso sexual con acceso carnal. El procedimiento estuvo a cargo de la Comisaría de la Mujer y contó con el apoyo de divisiones especiales, lo que permitió concretar la captura con rapidez.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, que llevará adelante las acciones legales correspondientes en función de la gravedad de los hechos denunciados. En paralelo, la Policía mantiene activa la búsqueda de otro sospechoso.

Según la denuncia, el ataque habría ocurrido en la chacra 158 de Villa Cabello, donde la víctima —una adolescente— habría sido sometida tras ser presuntamente drogada con alguna sustancia.

Las investigaciones continúan bajo la intervención judicial, con medidas orientadas a esclarecer el caso y dar con el segundo implicado.