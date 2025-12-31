Vía Posadas / Abuso sexual infantil

Posadas: detuvieron a un hombre en el barrio A 3-2 por tráfico de MASI

En el marco de una causa por presunto tráfico de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI), este martes se concretó un allanamiento en una vivienda del barrio A 3-2 de Posadas que culminó con la detención de un hombre y el secuestro de una cantidad relevante de evidencia digital.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Instrucción N.º 6 y se originó a partir de alertas remitidas por el National Center for Missing and Exploited Children, junto con información técnica suministrada por la plataforma Telegram, datos que resultaron determinantes para identificar al sospechoso y vincularlo con la maniobra investigada.

El operativo estuvo coordinado por la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos y la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC). Durante el procedimiento se incautaron teléfonos celulares, chips y otros dispositivos electrónicos considerados de interés para la causa. Además, los investigadores encontraron estupefacientes y un arma de fuego, hallazgos que derivaron en actuaciones paralelas.

El detenido, identificado como Matías Nahuel E., quedó a disposición de la Justicia. Los elementos tecnológicos secuestrados serán sometidos a pericias informáticas forenses con el objetivo de establecer el alcance del material ilícito y determinar si existe vinculación con otras conductas delictivas.

