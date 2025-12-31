Posadas: detuvieron a un hombre en el barrio A 3-2 por tráfico de MASI

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Instrucción N.º 6 y se originó a partir de alertas remitidas por el National Center for Missing and Exploited Children, junto con información técnica suministrada por la plataforma Telegram, datos que resultaron determinantes para identificar al sospechoso y vincularlo con la maniobra investigada.

El operativo estuvo coordinado por la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos y la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC). Durante el procedimiento se incautaron teléfonos celulares, chips y otros dispositivos electrónicos considerados de interés para la causa. Además, los investigadores encontraron estupefacientes y un arma de fuego, hallazgos que derivaron en actuaciones paralelas.

El detenido, identificado como Matías Nahuel E., quedó a disposición de la Justicia. Los elementos tecnológicos secuestrados serán sometidos a pericias informáticas forenses con el objetivo de establecer el alcance del material ilícito y determinar si existe vinculación con otras conductas delictivas.