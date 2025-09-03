Por el mal clima, se reprogramó la segunda prueba piloto de la Estudiantina de Posadas.

La Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (APES) confirmaron que la segunda prueba piloto se reprogramó debido al mal clima.

Según informaron, la actividad se va a realizar el próximo sábado 6 de septiembre. También aseguraron que se mantendrá el mismo cronograma propuesto.

Cronograma de la segunda prueba piloto de la Estudiantina de Posadas.

Cortes y desvíos

Con el objetivo de garantizar la organización y la seguridad, se efectuarán cortes de tránsito programados desde las 8:30 h, acompañados por agentes municipales y efectivos de la Policía Provincial.

Los cortes serán en: Av. Roque Pérez y calle Rivadavia; Av. Roque Pérez y Costanera; Av. Polonia y Roque Sáenz Peña; calle Blosset y Lanusse; calle Gral. Paz y San Martín; calle Gral. Paz y Córdoba; Av. Roque Sáenz Peña y Sarmiento; Av. Roque Sáenz Peña y San Martín; Av. Roque Sáenz Peña y Madariaga; Av. Roque Sáenz Peña y calle Entre Ríos; Av. Roque Sáenz Peña y Catamarca; Av. Roque Sáenz Peña y Mitre; calle Lanusse y Entre Ríos; calle Córdoba y Lanusse; calle Lanusse y Madariaga; calle Bolívar y Coronel López.

