Persisten las lluvias y tormentas en Misiones durante este viernes.

El tiempo inestable continuará afectando a Misiones este viernes 26 de diciembre, con lluvias y tormentas de variada intensidad en toda la provincia. El escenario meteorológico estará marcado por la interacción entre el aire húmedo proveniente de la cuenca amazónica y perturbaciones en niveles intermedios de la atmósfera, lo que favorecerá la formación de nuevos núcleos de inestabilidad, especialmente hacia el final del día.

Según el pronóstico, se esperan precipitaciones acumuladas de entre 3 y 11 milímetros, con una probabilidad de ocurrencia que oscila entre el 30 y el 71 por ciento. Además, la alta humedad favorecerá la presencia de nieblas y neblinas durante distintos momentos de la jornada, lo que podría reducir la visibilidad en rutas y zonas urbanas.

En cuanto a las condiciones térmicas, no se prevén variaciones significativas. La temperatura máxima provincial alcanzaría los 33 °C en Eldorado, con una sensación térmica cercana a los 35 °C, mientras que la mínima sería de 19 °C en Bernardo de Irigoyen. Los vientos soplarán del norte y noroeste, con velocidades leves a moderadas y probabilidad de ráfagas de entre 30 y 50 km/h. La calidad del aire se mantendrá en niveles buenos.