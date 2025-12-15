El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, encabezó ayer domingo el acto central por el centenario de Puerto Libertad, una jornada cargada de emotividad y simbolismo que reunió a autoridades provinciales y locales, fuerzas de seguridad, representantes de los tres poderes del Estado y vecinos de la comunidad.

La ceremonia se desarrolló en la Plaza San Martín y comenzó con el saludo protocolar de la Agrupación “14 de Diciembre” y la Milicia Patriótica, junto al homenaje a la Bandera de Guerra. En ese marco, el mandatario provincial fue declarado Huésped de Honor de la ciudad y participó de los reconocimientos a las familias pioneras que marcaron el origen y el crecimiento del municipio.

Durante el acto, Passalacqua puso en valor la historia de Puerto Libertad y el esfuerzo de quienes sentaron las bases de la comunidad, resaltando el significado de cumplir cien años como pueblo y el rol de las familias que eligieron quedarse, trabajar y construir futuro en la región. En ese sentido, subrayó la importancia de pensar el desarrollo con una mirada puesta en las nuevas generaciones y en la necesidad de generar condiciones para que los jóvenes puedan elegir permanecer en sus lugares de origen.

Uno de los momentos centrales de la celebración fue la presentación oficial de la Bandera Municipal de Puerto Libertad, un símbolo de identidad y pertenencia comunitaria. El diseño fue seleccionado a través de un concurso del que participaron más de cien estudiantes de distintas instituciones educativas, lo que fue destacado por el gobernador como una muestra del protagonismo de la educación y de la participación ciudadana en la construcción de identidad local.

Passalacqua encabezó los festejos por el centenario de Puerto Libertad y llamó a fortalecer la unidad y el arraigo.

En el marco de la ceremonia, Passalacqua también confirmó modificaciones en el gabinete provincial y anunció que el actual intendente de Campo Grande, Carlos Sartori, asumirá como ministro coordinador de Gabinete. El gobernador remarcó que el nuevo esquema apunta a reforzar una gestión cercana a los municipios, con foco en la microgestión y en la resolución de las demandas cotidianas de la población.

Asimismo, el mandatario provincial enfatizó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre la Provincia y los gobiernos locales, destacando la unidad como un valor central para afrontar los desafíos sociales y económicos actuales. En esa línea, sostuvo que el desarrollo de Misiones debe construirse desde la comunidad, con políticas que acompañen a las familias y promuevan el arraigo.

El acto incluyó además una invocación religiosa, testimonios vinculados a los orígenes de la localidad y reconocimientos a ex intendentes de Puerto Libertad. La ceremonia oficial culminó con un desfile cívico-militar, que reunió a instituciones educativas, fuerzas de seguridad y organizaciones de la sociedad civil.

Los festejos continuaron por la tarde en el Polideportivo Municipal, con una amplia propuesta cultural y artística que acompañó la celebración del centenario, consolidando una jornada histórica para Puerto Libertad, marcada por la presencia y el mensaje del gobernador Hugo Passalacqua.