Nochebuena en Misiones con lluvias y tormentas eléctricas en toda la provincia.

La jornada de este miércoles 24 de diciembre continuará marcada por la inestabilidad en Misiones, con lluvias y tormentas eléctricas que se extenderán desde la madrugada y afectarán a toda la provincia. El escenario responde a la interacción de un sistema de baja presión con corrientes de humedad en altura, lo que genera un patrón típico de tormentas de verano, con mejoras temporarias.

Según el pronóstico, durante la tarde podrían registrarse períodos de calma principalmente en la zona sur, mientras que en las regiones centro y norte las precipitaciones persistirán, aunque con menor intensidad, hasta horas de la noche. En ese contexto, no se descartan nuevos eventos tormentosos de manera aislada.

Las precipitaciones acumuladas previstas oscilan entre los 12 y 38 milímetros en el territorio provincial, con una probabilidad de lluvias estimada entre el 30 y el 70 por ciento. Además, se anticipa una alta probabilidad de nieblas y neblinas, especialmente durante la madrugada y las primeras horas del día.

En cuanto a las temperaturas, se esperan pocos cambios. La máxima provincial alcanzaría los 29 grados en Puerto Iguazú, con una sensación térmica que podría llegar a los 34 grados, mientras que la mínima rondaría los 21 grados en Bernardo de Irigoyen. Los vientos soplarán del norte y noroeste, con velocidades leves a moderadas y ráfagas ocasionales. La calidad del aire se mantendría en niveles medios.