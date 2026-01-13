Murió un niño de 11 años tras permanecer dos días internado por un ahogamiento en Candelaria.

Un niño de 11 años falleció ayer lunes en el Hospital de Pediatría de Posadas, donde permanecía internado desde el sábado pasado luego de haber sufrido un grave episodio de ahogamiento en una pileta de una vivienda ubicada en la localidad de Candelaria.

De acuerdo a la información brindada, el menor fue encontrado por su madre flotando en el agua y fue trasladado de urgencia al hospital local. Al momento de ingresar a la guardia, presentaba un paro cardiorrespiratorio, por lo que el personal de salud inició de inmediato maniobras de reanimación.

En la atención inicial se realizaron tareas de aspiración, intubación y reanimación cardiopulmonar durante varios minutos, logrando recuperar la actividad cardíaca del niño. Una vez estabilizado, fue derivado de urgencia al Hospital de Pediatría de Posadas, con previo aviso al centro de mayor complejidad.

Ya en la capital provincial, el paciente fue conectado a asistencia respiratoria mecánica, se le practicaron estudios de urgencia y quedó internado en la unidad de terapia intensiva en estado crítico. Pese a los esfuerzos médicos y la atención especializada recibida, ayer lunes se confirmó su fallecimiento, tras haber permanecido dos días bajo cuidados intensivos.