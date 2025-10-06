Murió un hombre en Posadas tras caer del techo de su casa mientras realizaba tareas de poda.

Un hombre de 44 años perdió la vida tras caer del techo de su vivienda en Posadas, mientras realizaba trabajos de poda en el patio de su casa, ubicada sobre la avenida San Martín al 4500.

De acuerdo con el informe de la Comisaría 17.ª, la víctima, identificada como Nelson Rive, se encontraba cortando ramas de un árbol cuando, al desplazarse por el techo de la galería, una parte cedió y cayó desde varios metros de altura, golpeándose la cabeza.

Rive fue trasladado de urgencia al Hospital Ramón Madariaga, donde los médicos confirmaron su fallecimiento horas más tarde a raíz de las lesiones sufridas.

En el lugar del hecho trabajaron agentes de la División Policía Científica y el médico policial, bajo las directivas del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Posadas, que ordenó las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias del accidente.