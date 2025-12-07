Multitud y tradición en la segunda noche del Festival del Litoral: El Indio Lucio Rojas y Los Alonsitos encendieron La Cascada

La segunda noche del Festival del Litoral dejó una postal inconfundible: miles de familias reunidas en La Cascada de la Costanera, mate o tereré en mano, listas para vivir otra celebración de música y tradición. A pesar del calor intenso, el público se mantuvo firme frente al escenario, que este sábado desplegó una grilla variada y marcada por el protagonismo de artistas misioneros junto a nombres de peso del circuito folklórico.

El inicio de la velada estuvo a cargo de Fabián Meza, quien abrió el programa con clásicos del repertorio provincial y presentó una puesta que marcó el tono identitario de la noche. Luego, el Ballet de la Escuela Superior de Danzas sumó una presentación cargada de técnica y color, con una propuesta que combinó obras tradicionales y montajes contemporáneos.

La posadeña Cecilia Simonetti, radicada en Buenos Aires, protagonizó uno de los regresos más celebrados. Con una selección que comenzó con El Cosechero, logró una rápida conexión con el público gracias a su interpretación cálida. La siguió Naomi Peña, revelación de la edición 2024, que volvió a sobresalir con un registro fresco y un repertorio que hizo bailar al predio, especialmente con Punta Cayastá.

Uno de los momentos más esperados llegó con El Indio Lucio Rojas. Con una puesta potente y su característico repertorio de chacareras y ritmos norteños, transformó el anfiteatro en una fiesta masiva con pañuelos al aire y un público que respondió con fuerza en cada sapucai. Su pedido de “un momento de argentinidad” generó una participación unánime y selló uno de los pasajes más intensos de la noche.

La programación continuó con Los Caballeros del Taragüí, Susana Moreno y el Ballet Folklórico Municipal. Más tarde, el dúo misionero Lira Vera celebró dos décadas de trayectoria con una propuesta que combinó humor, música y un contacto cercano con la gente.

Pasada la medianoche, Los Alonsitos ocuparon el escenario principal para celebrar sus 40 años con un show que se convirtió en el gran cierre de la jornada. Con un chamamé festivo que puso a bailar a todo el predio, el grupo correntino ofreció una de las actuaciones más convocantes y emotivas de esta edición.

La fiesta siguió entrada la madrugada con Los Menchos del Chamamé y, ya cerca de las 4, el Trío Santa María dio por concluida la programación ante un público que permaneció hasta el final, reafirmando la vigencia y el arraigo cultural del festival.

Además de la música, la Costanera se convirtió en un paseo gastronómico y artesanal: foodtrucks, ferias de emprendedores y stands institucionales acompañaron la jornada, creando un ambiente de encuentro comunitario que caracteriza a este evento.

El festival tendrá hoy su cierre con presentaciones de Christian Herrera, la Escuela Superior de Música de Misiones, el Trío Roy–Bernal–Peralta, Nazareno Brítez, Joni Bombage, grupos destacados del Pre–Festival y una despedida a cargo del Ballet Folklórico del Parque del Conocimiento, que pondrá fin a una edición marcada por el protagonismo de los artistas de la región.

