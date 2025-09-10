Vía Posadas / Clima

Mita de semana con jornada soleada y primaveral en Misiones

Este miércoles se espera tiempo estable, sin lluvias, con mañanas frescas y tardes cálidas. Las máximas llegarán a 28 °C en el norte provincial.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

10 de septiembre de 2025,

Misiones vivirá este miércoles 10 de septiembre una jornada con características primaverales. El tiempo se presentará estable y soleado, con marcada amplitud térmica: fresco en las primeras horas del día y cálido por la tarde.

La influencia de un núcleo de alta presión asegurará cielos despejados y vientos predominantes del noreste, que favorecerán el ascenso de las temperaturas. Se prevé que los valores máximos alcancen entre 27 y 28 °C en gran parte de la provincia, con registros más elevados en la zona de Puerto Iguazú.

No se esperan precipitaciones, aunque se mantiene alta la probabilidad de nieblas y neblinas en distintos sectores. La mínima provincial se ubicará en Bernardo de Irigoyen con 8 °C y una sensación térmica cercana a los 7 °C.

Los vientos oscilarán entre 2 y 13 km/h, con posibles ráfagas de hasta 30 km/h, y la calidad del aire se mantendrá en niveles óptimos.

