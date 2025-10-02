Misiones: un intendente kirchnerista admitió que cobró una pensión por discapacidad, al igual que su mujer y una de sus hijas.

El intendente de Colonia Aurora, Carlos “Cali” Goring, del Partido Agrario y Social (PAyS), admitió que durante años percibió una pensión por discapacidad otorgada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). También su esposa, recientemente electa diputada provincial, y una de sus hijas recibieron beneficios de la misma naturaleza.

La confirmación se produjo en el marco de las denuncias que alcanzan a dirigentes del PAyS por presuntas irregularidades en la tramitación y cobro de estas pensiones. Según indicó el propio jefe comunal, los trámites no fueron gestionados por él, sino iniciados en la administración municipal anterior.

Goring señaló que los beneficios se otorgaron tras la presentación de documentación médica y evaluaciones correspondientes. Aseguró que había solicitado la baja de la pensión, aunque por un error administrativo los pagos continuaron.

El caso tomó mayor repercusión luego de que medios nacionales difundieran un informe que incluía a su esposa, Elisa Goring, en la nómina de beneficiarios. Esta situación dio lugar a una denuncia penal presentada por la candidata a diputada nacional Micaela Gacek, que apunta contra el intendente y otros referentes del PAyS por presunto cobro irregular de pensiones por invalidez.

La controversia se suma al escándalo que generaron las auditorías en la ANDIS y tensiona aún más el escenario político dentro del espacio que lidera Héctor “Cacho” Bárbaro.