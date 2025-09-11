Vía Posadas / Clima

Misiones tendrá este jueves tiempo estable con nubosidad en el norte

Temperaturas sin grandes cambios respecto a días anteriores. No se descartan chaparrones aislados en el norte de la provincia.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

11 de septiembre de 2025,

La jornada del jueves 11 de septiembre se presentará estable en la mayor parte de Misiones, con cielo parcialmente nublado y temperaturas sin grandes cambios respecto a días anteriores.

Se prevé mayor nubosidad en el norte de la provincia, donde un área de baja presión y el avance de un frente frío podrían generar condiciones de inestabilidad y la posibilidad de chaparrones aislados. En ese sector, las precipitaciones podrían alcanzar hasta 5 milímetros.

Los vientos predominarán del sureste y suroeste, con intensidades de entre 3 y 16 km/h, y ráfagas que podrían ubicarse entre 15 y 40 km/h. La calidad del aire se mantendrá en niveles buenos.

En cuanto a las temperaturas, la máxima estimada para la jornada será de 28 °C en Montecarlo, mientras que la mínima descendería hasta los 12 °C en Apóstoles.

