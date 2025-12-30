Misiones sumó en el sistema público una terapia avanzada para Parkinson con bomba de apomorfina

El beneficiario fue Marcelino, de 64 años, oriundo de Puerto Iguazú e incluido en Incluir Salud. La indicación médica se basó en la necesidad de mejorar el control de los síntomas neurológicos a partir de una estrategia de estimulación dopaminérgica continua, con el objetivo de lograr una mejora relevante en la calidad de vida.

La intervención fue realizada por el equipo técnico de la droguería Boedo S.A. junto al Servicio de Neurología del Hospital Escuela, conducido por el Dr. Carlos Barros, y con la participación de la doctora Damaris Sidoruk en representación del programa Incluir Salud.

Desde el Ministerio de Salud Pública indicaron que la adquisición del dispositivo y la medicación se gestionó a través de Incluir Salud. El esquema terapéutico contempla la entrega de 18 cajas de ampollas de apomorfina 5 mg/ml, con 10 unidades por caja, destinadas a cubrir tres meses de tratamiento. Según los valores informados, cada caja tiene un costo de 991.933,72 pesos y la inversión total asciende a 17.854.806,96 pesos.

Tanto la bomba como los fármacos fueron tramitados por la Unidad de Gestión Provincial (UGP) Misiones del programa Incluir Salud ante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La bomba de apomorfina está indicada para Parkinson avanzado y permite administrar de manera continua, por vía subcutánea, un agonista dopaminérgico. Con este mecanismo se busca estabilizar los síntomas motores y reducir las fluctuaciones entre los períodos “on” y “off”, ofreciendo una estimulación más sostenida que la medicación oral.

Desde Neurología del Hospital Escuela remarcaron que se trata de la primera bomba de apomorfina incorporada al sistema público misionero y la segunda colocada en toda la provincia, lo que amplía el acceso a tratamientos de alta complejidad dentro del ámbito estatal.