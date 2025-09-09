Vía Posadas / Misiones

Misiones refuerza la integración regional en Paraguay Business Week 2025

El gobernador Passalacqua participó del encuentro trinacional con autoridades de Paraguay y Brasil para promover inversiones, cooperación y desarrollo económico en la región del Alto Paraná.

Jimena Leguizamón
9 de septiembre de 2025,

Hugo Passalacqua junto con Santiago Peña, presidente de Paraguay.

Durante la apertura de la primera edición de Paraguay Business Week 2025, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, se reunió con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y con sus pares del Alto Paraná y del Estado de Paraná, Brasil, en un panel destinado a fortalecer la cooperación regional.

El encuentro buscó impulsar la inversión extranjera, generar alianzas comerciales y destacar la importancia de la confianza y la relación personal como base de los negocios entre los países fronterizos.

El evento reunió a empresarios, autoridades gubernamentales y representantes de cámaras de comercio, y se enfocó en la integración económica, la conectividad logística y el desarrollo de corredores comerciales hacia los puertos regionales. Además, se abordaron oportunidades de exportación mediante la Zona Franca Internacional, buscando potenciar la industria y los servicios del conocimiento en Misiones.

La actividad contó con la participación del ministro de Industria de Misiones y otros funcionarios provinciales, y se extendió hasta el 10 de septiembre con un objetivo estratégico: consolidar al Alto Paraná como un centro de innovación, comercio y cooperación trinacional, reforzando los vínculos entre Argentina, Paraguay y Brasil para generar empleo, inversión y desarrollo sostenible en la región.

