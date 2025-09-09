Durante la apertura de la primera edición de Paraguay Business Week 2025, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, se reunió con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y con sus pares del Alto Paraná y del Estado de Paraná, Brasil, en un panel destinado a fortalecer la cooperación regional.

El encuentro buscó impulsar la inversión extranjera, generar alianzas comerciales y destacar la importancia de la confianza y la relación personal como base de los negocios entre los países fronterizos.

El evento reunió a empresarios, autoridades gubernamentales y representantes de cámaras de comercio, y se enfocó en la integración económica, la conectividad logística y el desarrollo de corredores comerciales hacia los puertos regionales. Además, se abordaron oportunidades de exportación mediante la Zona Franca Internacional, buscando potenciar la industria y los servicios del conocimiento en Misiones.

Misiones refuerza la integración regional en Paraguay Business Week 2025.

La actividad contó con la participación del ministro de Industria de Misiones y otros funcionarios provinciales, y se extendió hasta el 10 de septiembre con un objetivo estratégico: consolidar al Alto Paraná como un centro de innovación, comercio y cooperación trinacional, reforzando los vínculos entre Argentina, Paraguay y Brasil para generar empleo, inversión y desarrollo sostenible en la región.