Misiones prorrogó los programas Ahora hasta marzo de 2026.

El Gobierno de Misiones confirmó la prórroga de los programas Ahora desde el 1° de enero hasta el 31 de marzo de 2026. La decisión fue adoptada a partir de un acuerdo con las entidades bancarias y el sector privado, lo que permitirá mantener activos los distintos esquemas de incentivo al consumo durante el primer trimestre del próximo año.

El anuncio fue realizado por el gobernador Hugo Passalacqua a través de sus redes sociales, donde remarcó que, pese al complejo escenario económico, la Provincia continúa sosteniendo estas políticas mediante un esfuerzo fiscal significativo. En ese sentido, señaló que los programas constituyen una herramienta central para amortiguar los efectos de la crisis y acompañar a los distintos sectores de la economía misionera.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que los incentivos al consumo cumplen un rol clave para contrarrestar la caída de la demanda y proteger al comercio, el empleo y el entramado productivo local, especialmente en un contexto de retracción económica.

La prórroga incluye a los programas Ahora Misiones, Bienes Durables, Mujer, Viajá por Misiones, Estudiantes y Construcción, así como también Ahora Carne, Gastronomía, Feria, Mascotas, Pan, Gas, Neumáticos, Remedios y Góndola Bernardo de Irigoyen. Todos ellos continuarán vigentes en los comercios adheridos de la provincia hasta el 31 de marzo de 2026.