Vía Posadas / Misiones

Misiones prorrogó los programas Ahora hasta marzo de 2026

La continuidad de los esquemas se definió mediante un acuerdo con bancos y el sector privado. La medida alcanza a todos los rubros vigentes y busca sostener el consumo, el comercio y el empleo en un contexto económico adverso.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

18 de diciembre de 2025,

Misiones prorrogó los programas Ahora hasta marzo de 2026
Misiones prorrogó los programas Ahora hasta marzo de 2026.

El Gobierno de Misiones confirmó la prórroga de los programas Ahora desde el 1° de enero hasta el 31 de marzo de 2026. La decisión fue adoptada a partir de un acuerdo con las entidades bancarias y el sector privado, lo que permitirá mantener activos los distintos esquemas de incentivo al consumo durante el primer trimestre del próximo año.

El anuncio fue realizado por el gobernador Hugo Passalacqua a través de sus redes sociales, donde remarcó que, pese al complejo escenario económico, la Provincia continúa sosteniendo estas políticas mediante un esfuerzo fiscal significativo. En ese sentido, señaló que los programas constituyen una herramienta central para amortiguar los efectos de la crisis y acompañar a los distintos sectores de la economía misionera.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que los incentivos al consumo cumplen un rol clave para contrarrestar la caída de la demanda y proteger al comercio, el empleo y el entramado productivo local, especialmente en un contexto de retracción económica.

La prórroga incluye a los programas Ahora Misiones, Bienes Durables, Mujer, Viajá por Misiones, Estudiantes y Construcción, así como también Ahora Carne, Gastronomía, Feria, Mascotas, Pan, Gas, Neumáticos, Remedios y Góndola Bernardo de Irigoyen. Todos ellos continuarán vigentes en los comercios adheridos de la provincia hasta el 31 de marzo de 2026.

Temas Relacionados

MÁS DE Misiones
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS