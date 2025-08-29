Misiones presentará un amparo para frenar las bajas de pensiones por discapacidad

El vicegobernador de Misiones, Lucas Romero Spinelli, anunció que la Provincia respaldará la presentación de un recurso de amparo destinado a frenar las auditorías y bajas irregulares de pensiones no contributivas por discapacidad llevadas adelante recientemente por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La medida judicial será presentada por la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, organismo dependiente de la Vicegobernación. El objetivo es retrotraer la situación al estado inicial y garantizar que los controles se realicen con criterios de transparencia y respeto, sin vulnerar los derechos de las personas con discapacidad.

En los últimos meses, numerosas familias misioneras denunciaron la suspensión de estas pensiones, que en muchos casos representan su único ingreso. Según el Ejecutivo provincial, las auditorías se concretaron sin las notificaciones adecuadas, lo que impidió a los beneficiarios concurrir a las citaciones para acreditar la necesidad de la prestación.

Desde la Vicegobernación señalaron que se agotaron las instancias administrativas y de diálogo con la Nación, pero ante la falta de respuestas, el amparo aparece como la única vía para frenar un procedimiento considerado perjudicial para los sectores más vulnerables.

Con esta acción, Misiones busca reafirmar su compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y con la protección de los grupos familiares que dependen de estas pensiones para sostener su vida cotidiana.