Misiones: Passalacqua intimó a Yacyretá por los terrenos de El Brete.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, envió una nota formal al director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Alfonso Peña, en la que exigió que se aclare el destino de los terrenos ubicados en la bahía El Brete, en Posadas, y en distintas localidades de la provincia.

El mandatario otorgó un plazo de diez días para obtener una respuesta y advirtió que no tolerará ningún intento de privatización o mercantilización de esos espacios.

En la presentación, Passalacqua recordó que, según el Decreto 1084/04, las tierras deben destinarse a fines históricos, culturales y ambientales, garantizando su carácter de bien público y preservando la ribera como un espacio de identidad colectiva.

El gobernador intimó a la EBY a abstenerse de realizar cualquier acto de disposición o administración sobre los inmuebles hasta tanto se regularice su situación jurídica. También adelantó que, en caso de incumplimiento, la Provincia iniciará acciones legales para resguardar el interés público, el patrimonio provincial y la identidad cultural y ambiental de Misiones.