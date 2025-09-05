Misiones lidera las exportaciones del NEA con un crecimiento del 11,6% en el primer semestre.

Las exportaciones misioneras alcanzaron en el primer semestre de 2025 los 262 millones de dólares, lo que significó un crecimiento de 11,6% respecto al mismo período del año pasado, según datos del INDEC.

Con estas cifras, la provincia se consolidó como la principal exportadora del NEA, muy por encima de Chaco (203 millones), Corrientes (152 millones) y Formosa (24 millones).

El principal rubro exportador fue papel, cartón, impresos y publicaciones, con 75 millones de dólares. En tanto, el tabaco registró el mayor crecimiento interanual, con un salto del 109% impulsado por un acopio superior al de años anteriores. Por el contrario, el segmento que incluye té y yerba mate cayó 13% debido a la merma en las ventas de té.

Los principales destinos de las exportaciones fueron el Mercosur, con 71 millones de dólares; el bloque USMCA (Estados Unidos, México y Canadá), con 44 millones; y la Unión Europea, también con 44 millones.