Vía Posadas / Exportaciones

Misiones lidera las exportaciones del NEA con un crecimiento del 11,6% en el primer semestre

La provincia generó ingresos por más de 262 millones de dólares, concentrando el 40,9% de las ventas externas de la región. Papel y cartón fueron los principales rubros, mientras que el tabaco mostró el mayor salto interanual.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

5 de septiembre de 2025,

Misiones lidera las exportaciones del NEA con un crecimiento del 11,6% en el primer semestre
Misiones lidera las exportaciones del NEA con un crecimiento del 11,6% en el primer semestre.

Las exportaciones misioneras alcanzaron en el primer semestre de 2025 los 262 millones de dólares, lo que significó un crecimiento de 11,6% respecto al mismo período del año pasado, según datos del INDEC.

Con estas cifras, la provincia se consolidó como la principal exportadora del NEA, muy por encima de Chaco (203 millones), Corrientes (152 millones) y Formosa (24 millones).

El principal rubro exportador fue papel, cartón, impresos y publicaciones, con 75 millones de dólares. En tanto, el tabaco registró el mayor crecimiento interanual, con un salto del 109% impulsado por un acopio superior al de años anteriores. Por el contrario, el segmento que incluye té y yerba mate cayó 13% debido a la merma en las ventas de té.

Los principales destinos de las exportaciones fueron el Mercosur, con 71 millones de dólares; el bloque USMCA (Estados Unidos, México y Canadá), con 44 millones; y la Unión Europea, también con 44 millones.

Temas Relacionados

MÁS DE Exportaciones
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS