Misiones: La Legislatura tratará este jueves el Presupuesto 2026, que supera los $4 billones.

Este jueves 2 de octubre, en la XII Sesión Ordinaria, la Cámara de Representantes de Misiones debatirá el Presupuesto General para la Administración Pública Provincial 2026, junto con el Presupuesto de Gastos de la Legislatura. La iniciativa, que asciende a $4.092.995.715.000, ya tiene asegurada su aprobación, lo que convertiría a la provincia nuevamente en la primera del país en sancionar su plan financiero para el próximo año.

El proyecto fue presentado el 29 de julio por el gobernador Hugo Passalacqua dentro del plazo constitucional. El texto sostiene un resultado financiero equilibrado y se enmarca en la política fiscal que la provincia viene aplicando en los últimos años.

Según detalló el mandatario en su mensaje, el 69,17% de los recursos se destinará a inversión social, con foco en educación, salud y programas de contención para sectores vulnerables. Además, el 9,8% será asignado a obras de infraestructura pública, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y el empleo en un contexto de recortes de fondos nacionales.

El análisis del proyecto comenzó el 25 de agosto en la Comisión de Presupuesto, donde expusieron los distintos organismos del Estado. Con el debate en el recinto, se espera que este jueves quede sancionada la ley que marcará la distribución de recursos en Misiones durante 2026.