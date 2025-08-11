Misiones inicia la semana con tiempo estable y mañanas frías.

Después de un fin de semana marcado por una ola de frío polar que dejó en Misiones temperaturas de un solo dígito y sensaciones térmicas cercanas a los 0°C, el tiempo comenzará a estabilizarse desde este lunes 11 de agosto.

De acuerdo con el último reporte de la Dirección General de Alerta Temprana, la jornada iniciará con cielo despejado y algunas nubes por la tarde en las zonas Sur y Centro de la provincia.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 4°C y 6°C, mientras que las máximas alcanzarán entre 18°C y 21°C. San Pedro registraría la temperatura más baja con 4°C y sensación térmica de 2°C, mientras que Puerto Iguazú marcaría la más alta con 21°C.

No se prevén lluvias y la probabilidad de nieblas y neblinas es alta. Los vientos soplarán del sureste y suroeste a velocidades de 1 a 9 km/h, con ráfagas de entre 10 y 30 km/h.