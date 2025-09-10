El Norte Grande avanza en la conformación de un nuevo espacio político y productivo que apunta a defender las economías regionales y generar un frente con peso en la agenda nacional.

La propuesta, denominada Gran Mesa del Norte Grande Federal, surge con la participación activa de gobernadores y legisladores que ya mantienen contactos con representantes de Córdoba, Santa Fe y provincias patagónicas.

La iniciativa busca constituir un bloque federal que priorice la producción local y otorgue mayor visibilidad a sectores como la yerba mate, la madera, la lechería y la ganadería caprina, entre otros.

El planteo central es alcanzar una agenda autónoma, alejada de los ejes de discusión porteños y de las prioridades de las provincias más influyentes, con el objetivo de consolidar un espacio de negociación que represente de manera más equitativa a las regiones.

Misiones impulsa la creación de la Gran Mesa del Norte Grande Federal.

Las gestiones se intensificaron en los últimos días mediante llamados y reuniones que pretenden sentar las bases de esta nueva articulación. El desafío será lograr consensos amplios que permitan construir una masa crítica capaz de incidir en las decisiones nacionales y reforzar el lugar de las economías regionales en el desarrollo del país.