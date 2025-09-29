La 29° edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT) cerró este domingo sus puertas al público general en La Rural con una convocatoria récord de más de 130.000 visitantes en dos jornadas, pero continuará este lunes y martes con rondas de negocios entre operadores del sector. El evento volvió a consolidarse como el más importante de Latinoamérica, con la participación de todas las provincias argentinas y delegaciones internacionales.

Misiones fue uno de los stands más destacados con una propuesta que combinó naturaleza, cultura, gastronomía y tecnología. La provincia desplegó un espacio participativo en el que intervinieron más de 30 empresas privadas y 15 municipios, presentando su oferta turística a través de charlas, degustaciones, espectáculos artísticos y activaciones innovadoras.

Entre las atracciones más concurridas figuró “Alas de la Selva”, una instalación inmersiva ubicada en el sector FIT Outdoor que permitió a los visitantes sumergirse en los sonidos y colores de la biodiversidad misionera. La iniciativa se transformó en una de las experiencias más recordadas del fin de semana, evidenciando el interés creciente por el turismo de naturaleza y las propuestas interactivas.

Misiones brilló en la FIT 2025 con innovación, cultura y naturaleza.

Durante las dos jornadas abiertas al público, el stand ofreció una nutrida agenda de presentaciones que incluyó el Parque Provincial Salto Encantado, la Cosmovisión Guaraní, la Gastronomía y Coctelería regional, el programa Despierta Misiones, el Camino de los Jesuitas, la oferta cultural del Alto Uruguay y el Parque Temático de la Cruz, entre otros atractivos.

También se lanzaron nuevas herramientas digitales, como la plataforma “De la selva a las nubes”, orientada a fortalecer la visibilidad online de los alojamientos turísticos misioneros, y “MONTE”, un recurso tecnológico diseñado para potenciar la comercialización y promoción de la oferta provincial en mercados globales.

Aunque el acceso masivo concluyó, la FIT 2025 continuará este lunes y martes con rondas de negocios. Misiones participará con más de 16 empresas confirmadas en encuentros estratégicos con operadores nacionales e internacionales, con el objetivo de ampliar la llegada de su oferta a nuevos destinos.

La presencia en la feria forma parte de una estrategia provincial de posicionamiento que prioriza la innovación, la sostenibilidad y la promoción de sus recursos naturales y culturales. Con un balance positivo de las jornadas de público y altas expectativas en las rondas comerciales, Misiones ratifica su perfil como destino líder en turismo verde y responsable, capaz de atraer tanto a viajeros como a inversores.