Misiones aumenta la bonificación de tasas de interés para créditos del Banco Macro.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció un incremento de 12 puntos porcentuales anuales en la bonificación de las tasas de interés de las líneas de crédito del Banco Macro.

La decisión alcanza a préstamos de corto plazo, inversión tecnológica, construcción y bienes de capital, y estará vigente hasta el 31 de octubre.

La medida se enmarca en un contexto económico nacional complejo, con elevados costos financieros que afectan a los sectores productivos.

Según lo informado desde la Provincia, la iniciativa apunta a mitigar el impacto de la restricción crediticia, respaldar a las actividades privadas y sostener la inversión como mecanismo para dinamizar la economía local.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que se trata de una política contracíclica frente al encarecimiento del financiamiento a nivel nacional, destinada a garantizar la continuidad de proyectos de inversión y mantener el flujo de capital de trabajo en los distintos rubros.