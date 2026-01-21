Vía Posadas / Clima

Miércoles estable, con calor en aumento y posibles chaparrones aislados

El tiempo se mantendrá mayormente estable en la provincia, con cielos poco nublados y un paulatino ascenso de las temperaturas. Por la tarde podría registrarse calor agobiante y no se descartan lluvias débiles en el centro.

Jimena Leguizamón
21 de enero de 2026,

Miércoles estable, con calor en aumento y posibles chaparrones aislados.

Este miércoles 21 de enero continuará el predominio de condiciones de estabilidad en gran parte de la provincia. El cielo se presentará escasamente nublado y el tiempo será mayormente bueno, impulsado por una masa de aire seco que favorece jornadas sin cambios significativos.

Sin embargo, hacia la tarde podrían desarrollarse chaparrones aislados y de escaso volumen, principalmente en la zona centro. Estas precipitaciones, de concretarse, serían puntuales y no superarían los 3 milímetros.

La rotación del viento hacia el sector noreste provocará un aumento de las temperaturas máximas y un incremento gradual de la humedad, lo que dará lugar a una tarde calurosa y con sensación térmica elevada.

En cuanto a los valores térmicos, la temperatura máxima provincial se estima en 32 °C en Eldorado, con una sensación térmica que podría alcanzar los 33 °C, mientras que la mínima rondaría los 14 °C en San Javier. Los vientos soplarán leves a moderados, del noroeste y sureste, y la calidad del aire se mantendrá en niveles buenos.

