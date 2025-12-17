Miércoles con tiempo estable, sol y ascenso de temperaturas en Misiones.

Este miércoles 17 de diciembre se presentará con condiciones de tiempo estable y cielos mayormente despejados en toda la provincia. La presencia de un sistema de alta presión favorecerá un ambiente fresco durante la mañana, con buen tiempo y sin lluvias previstas.

A lo largo de la jornada, el desplazamiento del sistema permitirá el retorno de los vientos del noreste, lo que impulsará un aumento gradual de las temperaturas hacia la tarde. Las mínimas oscilarán entre los 12 °C y 16 °C, mientras que las máximas se ubicarán entre los 26 °C y 31 °C.

No se esperan precipitaciones y la probabilidad de lluvias será prácticamente nula. La posibilidad de nieblas y neblinas será baja. Los vientos soplarán del este, sureste y noreste, con velocidades moderadas y algunas ráfagas aisladas. La calidad del aire se mantendrá en niveles medios.