Vía Posadas / Clima

Miércoles con inestabilidad, lluvias leves y fuertes ráfagas de viento en Misiones

Las precipitaciones persistirán hasta el mediodía por la influencia de un frente frío; por la tarde se espera una gradual mejora.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

10 de diciembre de 2025,

Miércoles con inestabilidad, lluvias leves y fuertes ráfagas de viento en Misiones
Miércoles con inestabilidad, lluvias leves y fuertes ráfagas de viento en Misiones.

La jornada del miércoles se presenta inestable y ventosa en Misiones. Bajo la influencia de un frente frío asociado a un núcleo de baja presión ubicado sobre el estado brasileño de Río Grande do Sul y en desplazamiento hacia el Atlántico, se prevén lluvias leves y lloviznas durante la mañana.

Los vientos del noroeste, oeste y suroeste se mantendrán constantes, con ráfagas fuertes a muy fuertes, que podrían alcanzar entre 40 y 70 km/h. Hacia la tarde, el cielo permanecerá nublado a parcialmente nublado, con tendencia a una mejora gradual.

Las precipitaciones acumuladas oscilarán entre 2 y 8 milímetros, con una probabilidad de lluvia del 10 al 40 % y baja chance de nieblas o neblinas. La calidad del aire se mantendrá en niveles medios.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ascenso moderado durante el día. La máxima provincial llegaría a 27 °C en Puerto Iguazú, con una sensación térmica de 28 °C, mientras que la mínima, estimada en 15 °C, se registraría por la noche en San Vicente.

Temas Relacionados

MÁS DE Clima
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS