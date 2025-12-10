Miércoles con inestabilidad, lluvias leves y fuertes ráfagas de viento en Misiones.

La jornada del miércoles se presenta inestable y ventosa en Misiones. Bajo la influencia de un frente frío asociado a un núcleo de baja presión ubicado sobre el estado brasileño de Río Grande do Sul y en desplazamiento hacia el Atlántico, se prevén lluvias leves y lloviznas durante la mañana.

Los vientos del noroeste, oeste y suroeste se mantendrán constantes, con ráfagas fuertes a muy fuertes, que podrían alcanzar entre 40 y 70 km/h. Hacia la tarde, el cielo permanecerá nublado a parcialmente nublado, con tendencia a una mejora gradual.

Las precipitaciones acumuladas oscilarán entre 2 y 8 milímetros, con una probabilidad de lluvia del 10 al 40 % y baja chance de nieblas o neblinas. La calidad del aire se mantendrá en niveles medios.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ascenso moderado durante el día. La máxima provincial llegaría a 27 °C en Puerto Iguazú, con una sensación térmica de 28 °C, mientras que la mínima, estimada en 15 °C, se registraría por la noche en San Vicente.