Miércoles con clima primaveral y temperaturas en ascenso en Misiones

El tiempo se mantendrá estable, con cielo mayormente despejado y sin lluvias previstas hasta el sábado. La máxima alcanzará los 25 °C.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

27 de agosto de 2025,

De acuerdo a la Dirección de Alerta Temprana, el miércoles 27 de agosto estará marcado por la estabilidad atmosférica y un progresivo ascenso de las temperaturas, favorecido por el desplazamiento de la masa de aire frío y la circulación de vientos del noreste.

Se espera un día con buena presencia de sol y escasa nubosidad, generando condiciones similares a las de la primavera, que se extenderán al menos hasta el fin de semana.

Las probabilidades de precipitaciones son nulas. Los vientos se presentarán del sureste, este y noreste, con velocidades entre 1 y 13 km/h y ráfagas de hasta 30 km/h. La calidad del aire se mantendrá en niveles buenos.

En cuanto a las temperaturas, la máxima provincial se registrará en Montecarlo con 25 °C, mientras que la mínima será de 8 °C en Apóstoles, donde la sensación térmica podría descender a 7 °C.

