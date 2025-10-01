Vía Posadas / Clima

Miércoles con cielo cubierto, lluvias leves y ambiente caluroso por la humedad en Misiones

Se esperan lluvias débiles en las zonas Centro y Norte, mientras que en el Sur se prevé nubosidad sin precipitaciones.

Jimena Leguizamón
1 de octubre de 2025,

La inestabilidad continuará durante este miércoles 1 de octubre en Misiones, con cielo mayormente cubierto y probabilidades de lluvias débiles en las zonas Centro y Norte, mientras que en el Sur se espera nubosidad sin precipitaciones.

Las precipitaciones estimadas se ubican entre 3 y 12 milímetros, con una probabilidad de ocurrencia de entre el 10 y el 40 por ciento. También se prevé alta presencia de nieblas y neblinas. Los vientos soplarán del sureste, entre 3 y 17 km/h, con posibles ráfagas de 15 a 50 km/h.

Las temperaturas se mantendrán en ascenso: la máxima provincial se registraría en Eldorado con 26 °C y una sensación térmica de 27 °C, mientras que la mínima sería de 15 °C en San Pedro. Pese a los valores moderados, la elevada humedad hará que el ambiente se perciba caluroso.

