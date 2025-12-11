Mejora temporaria y ascenso de temperaturas para este jueves en Misiones.

Este jueves marcará un respiro en Misiones luego de varias jornadas dominadas por lluvias y lloviznas. La inestabilidad disminuye de manera temporaria y el pronóstico no anticipa precipitaciones para la jornada.

El ambiente se presentará fresco durante la mañana, pero irá ganando calor hacia la tarde, con máximas que alcanzarán los 30°C. Para Montecarlo, se estima una sensación térmica de 31°C, mientras que Bernardo de Irigoyen registraría la mínima provincial con 13°C.

Los vientos soplarán desde el suroeste, noroeste y noreste, a velocidades de entre 1 y 10 km/h, con ráfagas que podrían ubicarse entre los 10 y 30 km/h. La probabilidad de precipitación se mantiene en un rango de 0 a 10%, y se espera baja presencia de nieblas o neblinas. La calidad del aire será media.

El alivio será breve: las lluvias regresarían el viernes, impulsadas por el ingreso de aire húmedo y la influencia de un sistema de baja presión.