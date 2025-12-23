Martes inestable en Misiones: continúan las lluvias, tormentas y leve descenso de temperatura.

Las condiciones de mal tiempo continuarán este martes 23 de diciembre en la provincia de Misiones, con lluvias y tormentas eléctricas previstas desde la madrugada y extendiéndose hasta la noche. El fenómeno estará acompañado por un leve descenso de las temperaturas, en comparación con jornadas anteriores.

Según el pronóstico, la inestabilidad se ve favorecida por la acción de un área de baja presión combinada con un flujo de humedad proveniente de la cuenca amazónica, lo que propicia el desarrollo de nuevas tormentas. Ante los volúmenes significativos de lluvia previstos y el alto nivel de saturación de los suelos, se advierte sobre la posibilidad de anegamientos y complicaciones tanto en zonas urbanas como rurales.

En cuanto a las precipitaciones, se esperan acumulados de entre 2 y 30 milímetros en la provincia, con una probabilidad de ocurrencia que oscila entre el 35 y el 71 por ciento. La probabilidad de nieblas y neblinas será media. Los vientos soplarán predominantemente del noreste, con velocidades de entre 2 y 14 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 20 y 40 km/h. La calidad del aire se mantendrá en niveles medios.

Respecto a las temperaturas, la máxima provincial se estima en 28 °C para la localidad de Montecarlo, mientras que la mínima rondaría los 21 °C en San Vicente.