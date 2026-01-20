Martes estable y caluroso: se esperan máximas de hasta 32 °C en la provincia.

Este martes se presentará con condiciones de estabilidad atmosférica en toda la provincia, bajo la influencia de una masa de aire seco que favorecerá el buen tiempo. Se prevé nubosidad parcial y un aumento progresivo de la temperatura hacia la tarde, cuando el ambiente se tornará caluroso.

Durante la mañana y la noche, el clima será más agradable gracias al predominio de vientos del sector suroeste, especialmente en la zona Centro. Sin embargo, debido a la fuerte incidencia solar, se aconseja extremar precauciones por las altas temperaturas, principalmente entre las 11 y las 16 horas.

No se esperan precipitaciones, con una probabilidad muy baja, estimada entre el 5 y el 10 %, y también será reducida la chance de nieblas y neblinas. Los vientos soplarán del sureste y noreste, con velocidades de entre 3 y 16 km/h y posibles ráfagas de entre 20 y 40 km/h. La calidad del aire se mantendrá en niveles regulares.

En cuanto a las temperaturas, la máxima provincial alcanzaría los 32 °C en Eldorado, con una sensación térmica cercana a los 33 °C, mientras que la mínima se registraría en Montecarlo, con unos 14 °C.