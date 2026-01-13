Martes estable en Misiones: mañanas frescas y calor intenso por la tarde.

Este martes 13 de enero se presentará con condiciones de estabilidad en Misiones, con cielo mayormente despejado y presencia de sol entre nubes a lo largo del día. La influencia de una masa de aire cálido y seco favorecerá el buen tiempo, generando una importante amplitud térmica entre la mañana y la tarde.

Las primeras horas del día serán frescas, especialmente en las zonas más elevadas de la provincia, mientras que hacia la tarde el ambiente se tornará caluroso, con temperaturas en ascenso. Los vientos soplarán inicialmente del este y sureste, con rotación hacia el noreste hacia el final de la jornada, manteniéndose en general con intensidad leve a moderada.

No se esperan precipitaciones en el territorio provincial, con una probabilidad estimada entre el 5 y el 10 por ciento. La probabilidad de formación de nieblas y neblinas será media durante la mañana, y la calidad del aire se mantendrá en niveles considerados buenos.

En cuanto a las temperaturas, la máxima provincial alcanzaría los 34 °C en Posadas, mientras que la mínima se registraría en Bernardo de Irigoyen, con valores cercanos a los 16 °C.