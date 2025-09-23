Martes con tiempo estable y fresco en Misiones.

Este martes 23 de septiembre Misiones tendrá condiciones de tiempo estable y seco. La mañana comenzará con temperaturas bajas, entre 7 °C y 11 °C, especialmente en Bernardo de Irigoyen, donde se espera la mínima provincial.

El cielo estará algo a parcialmente nublado en el norte y se despejará hacia la tarde.

Los vientos soplarán leves desde el sureste, con posibles ráfagas de hasta 20 km/h. No se prevén precipitaciones, aunque se mantiene alta la probabilidad de nieblas y neblinas matinales.

La máxima se estima en 26 °C en Eldorado, con ambiente agradable durante la tarde y buena calidad del aire en toda la provincia.