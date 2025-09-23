Vía Posadas / Clima

Martes con tiempo estable y fresco en Misiones

La jornada se presentará sin lluvias, con cielo despejado por la tarde y mínimas frías al amanecer.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

23 de septiembre de 2025,

Martes con tiempo estable y fresco en Misiones
Martes con tiempo estable y fresco en Misiones.

Este martes 23 de septiembre Misiones tendrá condiciones de tiempo estable y seco. La mañana comenzará con temperaturas bajas, entre 7 °C y 11 °C, especialmente en Bernardo de Irigoyen, donde se espera la mínima provincial.

El cielo estará algo a parcialmente nublado en el norte y se despejará hacia la tarde.

Los vientos soplarán leves desde el sureste, con posibles ráfagas de hasta 20 km/h. No se prevén precipitaciones, aunque se mantiene alta la probabilidad de nieblas y neblinas matinales.

La máxima se estima en 26 °C en Eldorado, con ambiente agradable durante la tarde y buena calidad del aire en toda la provincia.

Temas Relacionados

MÁS DE Clima
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS