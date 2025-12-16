Martes con mejoras graduales del tiempo y ambiente fresco por la mañana en Misiones.

Con el avance de un sistema de alta presión sobre la región, se espera una progresiva estabilización de las condiciones meteorológicas. Sin embargo, en la zona norte persistirán lluvias aisladas y algunas tormentas, acompañadas de abundante nubosidad hasta el mediodía. Durante la mañana, el ingreso de vientos del sector sur aportará un ambiente fresco a templado.

Hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a elevarse de manera moderada en toda la provincia. Las precipitaciones estimadas se ubican entre 2 y 17 milímetros en el norte misionero, con una probabilidad de lluvias que oscila entre el 10% y el 45%.

También se prevé una alta probabilidad de nieblas y neblinas, especialmente en las primeras horas del día. Los vientos soplarán del suroeste y sur, con velocidades de entre 4 y 21 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. La calidad del aire será regular.

En cuanto a las temperaturas, la máxima provincial rondará los 29 °C en la localidad de Montecarlo, mientras que la mínima se registraría en Bernardo de Irigoyen, con valores cercanos a los 15 °C.