Martes con lluvias y tormentas en Misiones.

La semana en Misiones estará marcada por la variabilidad climática y condiciones de inestabilidad, de acuerdo con el pronóstico de la Dirección General de Alerta Temprana del Ministerio de Ecología.

Para este martes, se espera un día ventoso con lluvias y tormentas aisladas durante la tarde. El paso de un núcleo de baja presión sobre el Litoral generará ráfagas intensas y eventuales tormentas eléctricas luego de la siesta.

Hacia la noche, la inestabilidad se incrementará y la temperatura descenderá. Las mínimas oscilarán entre 13 °C y 16 °C, mientras que las máximas alcanzarán entre 25 °C y 29 °C.

Se prevén acumulados de lluvia de entre 6 y 29 milímetros, con vientos del norte, noreste y noroeste de hasta 28 km/h, acompañados de ráfagas que podrían superar los 90 km/h.