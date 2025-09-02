Martes con inestabilidad y temperaturas en ascenso en Misiones.

La jornada de este martes 2 de septiembre se presenta con tiempo inestable en Misiones, marcada por lluvias y chaparrones aislados durante la madrugada en las zonas sur y centro, y un progresivo ascenso de las temperaturas.

El pronóstico anticipa un día húmedo, cálido a caluroso, con abundante cobertura nubosa. La profundización de un sistema de baja presión favorecerá la formación de nubes hacia la tarde, lo que podría generar precipitaciones leves y de corta duración.

Las lluvias acumuladas rondarían entre los 2 y 5 milímetros, con probabilidades de ocurrencia de entre el 15 y el 35 %. En tanto, los vientos soplarán del este y noreste, con intensidades de entre 6 y 21 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h. La calidad del aire se mantiene en niveles buenos.

Respecto a las temperaturas, la máxima provincial se prevé en Eldorado, con 33 °C, mientras que la mínima se registraría en San Pedro, con 16 °C.