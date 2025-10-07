Martes con cielo nublado y leve inestabilidad en el norte misionero

Este martes 7 de octubre, Misiones tendrá una jornada con cielo mayormente nublado y tiempo aún inestable en la zona Norte, especialmente en el departamento General Belgrano. Se prevé una tarde con lluvias leves y vientos moderados, aunque con tendencia a la mejora hacia la noche.
El ingreso de un sistema de alta presión favorecerá la estabilización de las condiciones atmosféricas en gran parte del territorio provincial. Los vientos del sur y sureste, con velocidades entre 7 y 24 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h, aportarán frescura durante la mañana y una tarde apenas templada.
Las precipitaciones estimadas para el norte oscilan entre 1 y 2 milímetros, con una probabilidad de ocurrencia del 10 al 40 %. La posibilidad de nieblas o neblinas será baja, y la calidad del aire se mantendrá en niveles buenos.
En cuanto a las temperaturas, la máxima provincial alcanzaría los 22 °C en Puerto Iguazú, mientras que la mínima descendería a 11 °C en Bernardo de Irigoyen.