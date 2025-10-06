Lunes inestable en Misiones: se esperan lluvias, tormentas y un marcado descenso de la temperatura.

La jornada de este lunes 6 de octubre se presenta inestable en toda la provincia de Misiones. El pasaje de un frente frío, acompañado por flujos de aire húmedo provenientes de la cuenca amazónica, favorecerá la formación de lluvias y tormentas de distribución irregular.

Algunos de estos fenómenos podrían alcanzar intensidad considerable, con abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas muy fuertes e incluso la posibilidad de granizo. Las precipitaciones estimadas para la jornada oscilan entre 4 y 63 milímetros, con una probabilidad de ocurrencia de entre 15 y 40 por ciento. La presencia de nieblas y neblinas será baja.

Los vientos soplarán desde el sur, suroeste y sureste, aunque en la zona Norte rotarán del noreste hacia el sur a lo largo del día. Las velocidades se ubicarán entre 7 y 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. La calidad del aire se mantendrá en niveles buenos.

En cuanto a las temperaturas, la máxima provincial se registrará en horas de la madrugada en Puerto Iguazú, con 27°C, mientras que la mínima se espera hacia la noche en San Vicente, donde el termómetro podría descender hasta los 11°C.