Lunes inestable en Misiones: lluvias, tormentas y posible caída de granizo.

El fenómeno estará asociado a áreas de baja presión, el ingreso de aire cálido y húmedo y un frente frío, lo que favorecerá precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, sin descartar la caída aislada de granizo.

Hacia el atardecer, las condiciones comenzarían a mejorar de manera gradual desde el sur provincial.

Las precipitaciones acumuladas se estiman entre 4 y 37 milímetros, con una probabilidad de ocurrencia de entre 20% y 70%. Además, se prevé alta probabilidad de nieblas y neblinas, especialmente durante la mañana.

Los vientos soplarán del noreste y noroeste, rotando al suroeste después del mediodía, con velocidades de entre 4 y 17 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 30 y 70 km/h. La calidad del aire será regular.

En cuanto a las temperaturas, la máxima provincial alcanzaría los 29 °C en San Javier, con una sensación térmica cercana a los 35 °C, mientras que la mínima se registraría hacia la noche, con 18 °C en San Pedro.