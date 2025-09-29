Vía Posadas / Clima

Lunes con calor y posibles tormentas en el Norte y Centro de Misiones

Se esperan chaparrones aislados, descargas eléctricas y caída de granizo en algunas localidades.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

29 de septiembre de 2025,

La jornada de este lunes 29 de septiembre comienza con cielo mayormente despejado, pero hacia la tarde podrían registrarse chaparrones y tormentas en el Norte y Centro de Misiones.

La inestabilidad estará asociada a un sistema de baja presión y perturbaciones en niveles medios de la atmósfera, con precipitaciones de entre 3 y 30 milímetros, distribución irregular y ocasional caída de granizo.

Los vientos soplarán desde el noreste y sureste, con intensidades de 4 a 12 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h. También se prevé la formación de nieblas y neblinas en distintos puntos de la provincia.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente caluroso: la máxima alcanzaría los 31 °C en Eldorado, con una sensación térmica de 33 °C, mientras que la mínima se registraría en Apóstoles con 11 °C.

