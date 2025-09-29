Lunes con calor y posibles tormentas en el Norte y Centro de Misiones.

La jornada de este lunes 29 de septiembre comienza con cielo mayormente despejado, pero hacia la tarde podrían registrarse chaparrones y tormentas en el Norte y Centro de Misiones.

La inestabilidad estará asociada a un sistema de baja presión y perturbaciones en niveles medios de la atmósfera, con precipitaciones de entre 3 y 30 milímetros, distribución irregular y ocasional caída de granizo.

Los vientos soplarán desde el noreste y sureste, con intensidades de 4 a 12 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h. También se prevé la formación de nieblas y neblinas en distintos puntos de la provincia.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente caluroso: la máxima alcanzaría los 31 °C en Eldorado, con una sensación térmica de 33 °C, mientras que la mínima se registraría en Apóstoles con 11 °C.