Lluvias y tormentas marcarán la jornada del martes en Misiones.

Este martes 30 de septiembre se presentará inestable en Misiones, con lluvias y tormentas que podrían intensificarse a lo largo de la jornada debido a un sistema de baja presión proveniente del oeste. La alta humedad favorecerá precipitaciones generalizadas, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, con la posibilidad de que se registren temporales aislados.

Las precipitaciones estimadas para la provincia oscilan entre 11 y 46 milímetros, con una probabilidad de ocurrencia del 40 al 70 por ciento. También se esperan nieblas y neblinas en distintos puntos del territorio.

El viento soplará del este, noreste y sureste, a velocidades de entre 4 y 17 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 30 y 70 km/h. La calidad del aire se mantendrá en niveles considerados buenos.

En cuanto a las temperaturas, la máxima provincial se ubicará en 24 °C en Posadas, mientras que la mínima será de 17 °C en Bernardo de Irigoyen.