La VTV en Misiones aumentará desde enero y el trámite para autos costará $71.000.

La Verificación Técnica Vehicular en Misiones transita su último mes con los valores vigentes. A partir del 1 de enero, el costo para automóviles se elevará a $71.000, lo que implica un incremento significativo en relación con la tarifa actual. La actualización ya se encuentra definida y apunta a acercar los valores provinciales a la media nacional, aunque todavía se mantendrán por debajo de ese promedio.

Actualmente, la VTV tiene un costo de $54.600 para autos y $63.700 para camionetas, precios que regirán hasta el 31 de diciembre. Con el nuevo año entrará en vigencia el reacomodamiento tarifario, que impactará de manera directa en quienes deban realizar el trámite en enero.

Ante este escenario, se recomienda a los conductores con vencimiento próximo que adelanten la verificación durante diciembre para evitar el aumento previsto. La medida cobra especial relevancia en un contexto de ajustes generalizados en los costos vinculados al mantenimiento vehicular.

En cuanto a la normativa vigente en la provincia, se recordó que en Misiones la primera verificación de los vehículos cero kilómetro se rige por el kilometraje y no exclusivamente por la antigüedad. El criterio establece que la inspección debe realizarse cuando el rodado supera los 50.000 kilómetros o los tres años de uso, según lo que ocurra primero, conforme a la reglamentación provincial en vigencia.