La historia de Santino, el niño de 7 años de Posadas que desde hace cuatro años lucha contra una leucemia compleja, sumó un nuevo capítulo cargado de incertidumbre. Si bien los médicos de Singapur confirmaron que el pequeño ya no presenta células leucémicas tras un tratamiento experimental, indicaron que debe recibir una nueva infusión de médula de su padre para consolidar la recuperación.

El procedimiento, que no puede realizarse en Argentina, tiene un costo de 100.000 dólares. A esto se suma una deuda previa con el hospital asiático de 118.000 dólares, lo que obliga a la familia a recaudar más de 200 mil dólares en total.

En medio del esfuerzo por conseguir los fondos, la madre de Santino, Natalia Rodríguez, expresó la angustia y el agotamiento que atraviesan luego de años de tratamientos fallidos en el país. Señaló que Singapur representa la última esperanza de una cura definitiva para su hijo, tras haber agotado todas las opciones locales.

La situación económica de la familia se ve aún más comprometida por la presunta falta de cumplimiento de promesas solidarias. Según relató Natalia, nunca recibieron el dinero anunciado en un streaming benéfico organizado por el futbolista Leandro Paredes y el streamer Coscu, que había sido presentado como una recaudación destinada a Santino y otros niños.

La mamá de Santino, el niño posadeño internado en Singapur, puso en duda el “Streaming solidario” de Coscu y Leo Paredes.

Mientras tanto, la madre mantiene activa una campaña en redes sociales bajo el lema Amorporsantino, en la que busca el apoyo de la comunidad para lograr que su hijo acceda al tratamiento que podría significar la cura definitiva de su enfermedad.

La respuesta de Coscu

Ante las críticas, Coscu utilizó su cuenta en la red social X para fijar posición. “Por respeto a Santino, que es un capo, no voy a hablar nada de esa polémica. Le deseo lo mejor a él y a la familia. A veces no alcanza con invitar a un jugador de la selección y campeón del mundo a compartir y darle difusión a una causa benéfica. Si no se recaudó la suficiente plata de donaciones la culpa es del stream y del streamer”, expresó.

El creador de contenidos también aprovechó la visibilidad del tema para insistir en la necesidad de seguir colaborando: “Santino está luchando contra la leucemia, está siendo tratado en Singapur. Pueden ayudarlo y donarle todos los mismos morbosos que quieren ver cómo ruedan cabezas. Les dejo el alias de la familia abajo en el primer comentario”.

En otro mensaje, agregó: “Ojalá que la difusión y el quilombo que generan estas boludeces le llegue en forma de ayuda a Santino para la lucha que está dando”.

Frente a las consultas de los usuarios sobre el dinero recaudado, el streamer fue categórico: “Chicos, los alias y los puntos de recaudación que se compartieron son de la familia de Santi, ¿cómo vamos a poner que nos donen a nosotros?”.