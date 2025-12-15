Ayer domingo se desarrolló la segunda y última jornada de la Expo Posadas al Río, una iniciativa que durante los días 13 y 14 convirtió al Balneario El Brete en un punto de encuentro para vecinos, turistas y actores vinculados al turismo, el deporte y la actividad náutica.

El evento se extendió ambas jornadas desde las 17 hasta la medianoche y ofreció una amplia agenda de propuestas recreativas, culturales y gastronómicas. A lo largo del predio, clubes náuticos, prestadores turísticos, emprendedores locales y productores de cerveza artesanal exhibieron sus productos y servicios, generando un espacio de intercambio entre el sector público y privado.

Durante la segunda jornada, el río Paraná tuvo un rol central a través de demostraciones náuticas que captaron la atención del público y reforzaron el objetivo de fortalecer el vínculo entre la ciudad y su entorno natural. La propuesta se completó con música en vivo, sets de DJs y actividades recreativas que acompañaron el recorrido de los visitantes durante la tarde y la noche.

La oferta gastronómica fue uno de los principales atractivos, con puestos de comidas regionales y una zona dedicada a cervezas artesanales, donde productores locales pudieron dar a conocer su trabajo. Los stands de emprendimientos misioneros también tuvieron un papel destacado, promoviendo la producción local y el consumo de productos elaborados en la provincia.

La Expo Posadas al Río cerró su segunda edición con gran convocatoria en El Brete.

La Expo Posadas al Río tuvo como eje posicionar a la capital provincial como un referente en turismo náutico, deportivo y recreativo, integrando naturaleza, deporte y desarrollo económico. La iniciativa fue impulsada por distintas áreas de la Municipalidad de Posadas, entre ellas la Dirección General de Turismo, la Secretaría de Movilidad Urbana y la Secretaría de Salud, Deportes y Desarrollo Humano.

En el balance de la primera edición, desde la organización destacaron el impacto positivo del evento como cierre de un año de trabajo sostenido en el desarrollo del turismo náutico. En ese marco, se resaltó el avance en la capacitación de prestadores y futuros prestadores del sector, así como la articulación con distintas instituciones vinculadas a la seguridad y la actividad en el río.

Entre los avances logrados, se subrayó la realización de capacitaciones durante el último año y medio y la incorporación próxima de nuevos servicios turísticos en las playas El Brete y Costa Sur, como las bicicletas acuáticas, ampliando la oferta recreativa de la ciudad.

De cara a 2026, la organización prevé continuar trabajando sobre los mismos ejes, con el objetivo de fortalecer y profesionalizar a los prestadores turísticos, ampliar la oferta náutica y garantizar estándares de seguridad. La intención es consolidar a la Expo Posadas al Río como una vidriera del potencial turístico de la ciudad y como un espacio de encuentro que promueva el desarrollo local y la diversificación de propuestas vinculadas al río.